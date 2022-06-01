SPINS Platy

Adresár spoločností
Platy SPINS sa pohybujú od $54,725 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $201,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SPINS. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Produktový manažér
Median $120K
Dátový analytik
$54.7K
Finančný analytik
$84.1K

Softvérový inžinier
$91.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$201K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SPINS predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SPINS je $91,800.

