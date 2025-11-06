Adresár spoločností
Solarisbank
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Solarisbank Softvérový inžinier Platy v Berlin Metropolitan Region

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Berlin Metropolitan Region v Solarisbank dosahuje €83.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Solarisbank. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Celkom za rok
€83.5K
Úroveň
Triangle 1
Základný plat
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Solarisbank in Berlin Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu €118,233. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Solarisbank pre pozíciu Softvérový inžinier in Berlin Metropolitan Region je €79,948.

