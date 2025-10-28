Adresár spoločností
SOFTSWISS
SOFTSWISS Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Poland v SOFTSWISS dosahuje PLN 183K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SOFTSWISS. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkom za rok
PLN 183K
Úroveň
L3
Základný plat
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SOFTSWISS?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozície

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SOFTSWISS in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 283,937. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SOFTSWISS pre pozíciu Softvérový inžinier in Poland je PLN 176,976.

