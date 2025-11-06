Softvérový inžinier odmeňovanie in Warsaw Metropolitan Area v SoftServe sa pohybuje od PLN 140K za year pre L2 do PLN 272K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area dosahuje PLN 265K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftServe. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
