SoftServe
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Krakow Metropolitan Area

SoftServe Softvérový inžinier Platy v Krakow Metropolitan Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Krakow Metropolitan Area v SoftServe sa pohybuje od PLN 191K za year pre L2 do PLN 309K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Krakow Metropolitan Area dosahuje PLN 246K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftServe. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v SoftServe?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SoftServe in Krakow Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 340,645. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SoftServe pre pozíciu Softvérový inžinier in Krakow Metropolitan Area je PLN 245,795.

