Softvérový inžinier odmeňovanie in Krakow Metropolitan Area v SoftServe sa pohybuje od PLN 191K za year pre L2 do PLN 309K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Krakow Metropolitan Area dosahuje PLN 246K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftServe. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
