SoftServe
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Colombia

SoftServe Softvérový inžinier Platy v Colombia

Softvérový inžinier odmeňovanie in Colombia v SoftServe dosahuje COP 167.9M za year pre L2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Colombia dosahuje COP 201.06M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftServe. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v SoftServe?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SoftServe in Colombia predstavuje ročnú celkovú odmenu COP 221,568,858. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SoftServe pre pozíciu Softvérový inžinier in Colombia je COP 201,063,823.

