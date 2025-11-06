Softvérový inžinier odmeňovanie in Bulgaria v SoftServe sa pohybuje od BGN 59.2K za year pre L2 do BGN 61.7K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Bulgaria dosahuje BGN 57.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftServe. Posledná aktualizácia: 11/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
