SoftServe
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Bulgaria

SoftServe Softvérový inžinier Platy v Bulgaria

Softvérový inžinier odmeňovanie in Bulgaria v SoftServe sa pohybuje od BGN 59.2K za year pre L2 do BGN 61.7K za year pre L3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Bulgaria dosahuje BGN 57.7K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftServe. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
(Začiatočnícka úroveň)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v SoftServe?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SoftServe in Bulgaria predstavuje ročnú celkovú odmenu BGN 128,877. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SoftServe pre pozíciu Softvérový inžinier in Bulgaria je BGN 61,632.

