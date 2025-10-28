Adresár spoločností
Softeq
  • Platy
  • Business analytik

  • Všetky platy Business analytik

Softeq Business analytik Platy

Mediánový Business analytik kompenzačný balík in Poland v Softeq dosahuje PLN 221K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Softeq. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Celkom za rok
PLN 221K
Úroveň
Senior
Základný plat
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Softeq?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Softeq in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 306,675. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Softeq pre pozíciu Business analytik in Poland je PLN 221,160.

