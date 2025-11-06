Adresár spoločností
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Japan v SoftBank dosahuje ¥5.88M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SoftBank. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Celkom za rok
¥5.88M
Úroveň
L3
Základný plat
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.53M
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SoftBank in Japan predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥14,526,692. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SoftBank pre pozíciu Softvérový inžinier in Japan je ¥3,563,208.

