Adresár spoločností
Soft Robotics
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Boston Area

Soft Robotics Softvérový inžinier Platy v Greater Boston Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Boston Area v Soft Robotics dosahuje $195K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Soft Robotics. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Celkom za rok
$195K
Úroveň
-
Základný plat
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Soft Robotics in Greater Boston Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $280,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Soft Robotics pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Boston Area je $182,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Soft Robotics

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Google
  • Databricks
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje