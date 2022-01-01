Adresár spoločností
Snowflake
Snowflake Platy

Platy Snowflake sa pohybujú od $37,476 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $979,200 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Snowflake. Posledná aktualizácia: 11/17/2025

Softvérový inžinier
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

Predaj
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Zástupca obchodného rozvoja

Účtový manažér

Architekt riešení
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Dátový architekt

Cloudový bezpečnostný architekt

Produktový manažér
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Manažér softvérového inžinierstva
M3 $616K
M4 $769K
Predajný inžinier
IC3 $303K
IC4 $297K
Technický programový manažér
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Dátový vedec
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Produktový dizajnér
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX dizajnér

Finančný analytik
Median $118K
Ľudské zdroje
Median $185K
Recruiter
Median $170K

Získavač talentov

Účtovník
Median $226K

Technický účtovník

Business analytik
Median $155K
IT špecialista
Median $256K
Právny
Median $210K
Projektový manažér
Median $300K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $105K
Programový manažér
Median $240K
Obchodné operácie
$370K
Manažér obchodných operácií
$784K
Obchodný rozvoj
$289K
Zákaznícky servis
$37.5K
Dátový analytik
$210K
Manažér dátovej vedy
$979K
Grafický dizajnér
$623K
Marketing
$174K
Marketingové operácie
$121K
Operácie ľudských zdrojov
$194K
Príjmové operácie
$480K
Technický manažér klientov
$134K
Technický spisovateľ
$303K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snowflake podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snowflake podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snowflake podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Snowflake predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $979,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Snowflake je $290,692.

