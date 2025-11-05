Adresár spoločností
Snap
Snap Softvérový inžinier Platy v United Kingdom

Softvérový inžinier odmeňovanie in United Kingdom v Snap sa pohybuje od £96.5K za year pre L3 do £251K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United Kingdom dosahuje £188K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Snap. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
Staff Software Engineer
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)

  • 13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Zahrnuté pozície

Mobilný softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Snap in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £282,723. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Snap pre pozíciu Softvérový inžinier in United Kingdom je £189,272.

