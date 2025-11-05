Adresár spoločností
Snap
  • Greater Los Angeles Area

Snap Predaj Platy v Greater Los Angeles Area

Mediánový Predaj kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area v Snap dosahuje $235K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Snap. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Snap
Lead
Santa Monica, CA
Celkom za rok
$205K
Úroveň
L5
Základný plat
$165K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
6 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)

  • 13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Zahrnuté pozície

Účtový manažér

Manažér účtov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Snap in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $255,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Snap pre pozíciu Predaj in Greater Los Angeles Area je $145,000.

