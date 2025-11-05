Mediánový Predaj kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area v Snap dosahuje $235K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Snap. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
100%
ROK 1
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:
100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ROK 1
33%
ROK 2
13%
ROK 3
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)
13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
