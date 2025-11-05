Produktový manažér odmeňovanie in Greater London Area v Snap sa pohybuje od £171K za year pre L4 do £325K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater London Area dosahuje £189K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Snap. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
100%
ROK 1
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:
100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ROK 1
33%
ROK 2
13%
ROK 3
V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)
13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)
Monthly vesting, no 1 year cliff