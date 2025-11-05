Adresár spoločností
Snap
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

  • Greater Los Angeles Area

Snap Produktový manažér Platy v Greater Los Angeles Area

Produktový manažér odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v Snap sa pohybuje od $240K za year pre L3 do $915K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area dosahuje $426K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Snap. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)

  • 13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Snap in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $915,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Snap pre pozíciu Produktový manažér in Greater Los Angeles Area je $400,000.

Ďalšie zdroje