Adresár spoločností
Snap
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

  • Greater Los Angeles Area

Snap Dátový analytik Platy v Greater Los Angeles Area

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v Snap sa pohybuje od $130K do $190K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Snap. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemerná celková odmena

$150K - $171K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$130K$150K$171K$190K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Dátový analytik príspevkovs v spoločnosti Snap na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (8.33% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.77% mesačne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.77% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Snap podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 54% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (4.50% mesačne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.75% mesačne)

  • 13% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.08% mesačne)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Snap in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $189,980. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Snap pre pozíciu Dátový analytik in Greater Los Angeles Area je $130,410.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Snap

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje