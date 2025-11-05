Softvérový inžinier odmeňovanie in Pittsburgh Area v Smith+Nephew dosahuje $126K za year pre Software Engineer 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pittsburgh Area dosahuje $125K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Smith+Nephew. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
