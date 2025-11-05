Softvérový inžinier odmeňovanie in Minneapolis-St. Paul Area v SmartThings sa pohybuje od $109K za year pre Software Engineer do $192K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Minneapolis-St. Paul Area dosahuje $151K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SmartThings. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
