SmartThings
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings Softvérový inžinier Platy v Minneapolis-St. Paul Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Minneapolis-St. Paul Area v SmartThings sa pohybuje od $109K za year pre Software Engineer do $192K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Minneapolis-St. Paul Area dosahuje $151K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SmartThings. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v SmartThings?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $245,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SmartThings pre pozíciu Softvérový inžinier in Minneapolis-St. Paul Area je $150,000.

Odporúčané pozície

