Smartsheet
  • India

Smartsheet Softvérový inžinier Platy v India

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Smartsheet dosahuje ₹5.48M za year pre Senior SE I. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹5.08M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Smartsheet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE I
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.50% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Smartsheet in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,874,581. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Smartsheet pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹5,075,582.

