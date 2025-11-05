Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Smartsheet dosahuje ₹5.48M za year pre Senior SE I. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹5.08M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Smartsheet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.50% štvrťročne)