Adresár spoločností
Smartsheet
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Edinburgh Metro Area

Smartsheet Softvérový inžinier Platy v Edinburgh Metro Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Edinburgh Metro Area v Smartsheet sa pohybuje od £69.9K za year pre SE II do £160K za year pre Senior SE II. Mediánový yearný kompenzačný balík in Edinburgh Metro Area dosahuje £177K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Smartsheet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE I
(Začiatočnícka úroveň)
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£69.9K
£48K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.50% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Smartsheet in Edinburgh Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £180,880. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Smartsheet pre pozíciu Softvérový inžinier in Edinburgh Metro Area je £137,575.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Smartsheet

Súvisiace spoločnosti

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje