Softvérový inžinier odmeňovanie in Edinburgh Metro Area v Smartsheet sa pohybuje od £69.9K za year pre SE II do £160K za year pre Senior SE II. Mediánový yearný kompenzačný balík in Edinburgh Metro Area dosahuje £177K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Smartsheet. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£69.9K
£48K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti Smartsheet podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.25% štvrťročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.50% štvrťročne)