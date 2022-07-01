Adresár Spoločností
SmartRecruiters
SmartRecruiters Platy

Platový rozsah SmartRecruiters sa pohybuje od $42,339 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $118,854 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SmartRecruiters. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $42.3K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $119K
Dátový vedec
$64.8K

Produktový dizajnér
$53K
Manažér produktového dizajnu
$103K
Produktový manažér
$94.9K
FAQ

The highest paying role reported at SmartRecruiters is Manažér softvérového inžinierstva with a yearly total compensation of $118,854. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SmartRecruiters is $79,860.

