Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Sleep Number sa pohybuje od $338K do $480K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sleep Number. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Priemerná celková odmena
Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Sleep Number podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)