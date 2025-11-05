Adresár spoločností
Slalom Build
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

  • Canada

Slalom Build Architekt riešení Platy v Canada

Mediánový Architekt riešení kompenzačný balík in Canada v Slalom Build dosahuje CA$143K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Slalom Build. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$143K
Úroveň
L5
Základný plat
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Architekt riešení ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Slalom Build in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$176,921. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Slalom Build pre pozíciu Architekt riešení in Canada je CA$166,102.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Slalom Build

Súvisiace spoločnosti

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje