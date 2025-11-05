Adresár spoločností
Slalom Build Softvérový inžinier Platy v Greater Toronto Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Toronto Area v Slalom Build sa pohybuje od CA$98.9K za year pre Engineer do CA$129K za year pre Senior Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$108K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Slalom Build. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Slalom Build?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Slalom Build in Greater Toronto Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$128,634. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Slalom Build pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Toronto Area je CA$104,146.

