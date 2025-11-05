Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Toronto Area v Slalom Build sa pohybuje od CA$98.9K za year pre Engineer do CA$129K za year pre Senior Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Toronto Area dosahuje CA$108K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Slalom Build. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
