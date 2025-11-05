Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Chicago Area v Slalom Build sa pohybuje od $97.4K za year pre Engineer do $189K za year pre Senior Architect. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Chicago Area dosahuje $140K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Slalom Build. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
