Slalom Build
Slalom Build Softvérový inžinier Platy v Greater Chicago Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Chicago Area v Slalom Build sa pohybuje od $97.4K za year pre Engineer do $189K za year pre Senior Architect. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Chicago Area dosahuje $140K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Slalom Build?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Slalom Build in Greater Chicago Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $188,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Slalom Build pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Chicago Area je $129,000.

