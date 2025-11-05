Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v Slalom Build sa pohybuje od CA$101K za year pre Engineer do CA$139K za year pre Architect. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$109K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Slalom Build. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
