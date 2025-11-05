Adresár spoločností
Skydio
  • Platy
  • Mechanický inžinier

  • Všetky platy Mechanický inžinier

  • San Francisco Bay Area

Skydio Mechanický inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Mechanický inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Skydio dosahuje $161K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Skydio. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Celkom za rok
$161K
Úroveň
Engineer
Základný plat
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Skydio podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v Skydio in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $265,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Skydio pre pozíciu Mechanický inžinier in San Francisco Bay Area je $161,325.

Ďalšie zdroje