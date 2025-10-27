Adresár spoločností
SIX
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

SIX Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Switzerland v SIX dosahuje CHF 117K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SIX. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Celkom za rok
CHF 117K
Úroveň
Software Engineer
Základný plat
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.5K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v SIX in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 146,006. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SIX pre pozíciu Softvérový inžinier in Switzerland je CHF 118,656.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SIX

Súvisiace spoločnosti

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje