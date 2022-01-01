Adresár Spoločností
Sinch
Sinch Platy

Platový rozsah Sinch sa pohybuje od $6,466 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $138,375 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sinch. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $138K
Produktový dizajnér
Median $52.4K

UX dizajnér

Zákaznícky servis
$8.3K

Dátový vedec
$114K
Produktový manažér
$59.2K
Projektový manažér
$6.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$83.6K
Architekt riešení
$97.5K
Technický manažér programu
$55.8K
Technický writer
$113K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sinch je Softvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $138,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sinch je $71,396.

Ďalšie zdroje