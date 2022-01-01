Adresár spoločností
Similarweb Platy

Platy Similarweb sa pohybujú od $65,553 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $204,000 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Similarweb. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $111K

Dátový inžinier

Dátový vedec
Median $112K
Produktový manažér
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový analytik
Median $65.6K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $133K
Obchodný analytik
$76.1K
Grafický dizajnér
$96K
Manažérsky konzultant
$204K
Marketing
$77K
Produktový dizajnér
$201K
Predaj
$96.1K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Similarweb is Manažérsky konzultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $204,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Similarweb is $100,412.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Similarweb

