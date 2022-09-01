Adresár spoločností
SilverSun Technologies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

SilverSun Technologies Platy

Platy SilverSun Technologies sa pohybujú od $65,557 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $72,617 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SilverSun Technologies. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
$67.2K
Softvérový inžinier
$65.6K
Architekt riešení
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SilverSun Technologies predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $72,617. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SilverSun Technologies je $67,204.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SilverSun Technologies

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Google
  • Uber
  • SoFi
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje