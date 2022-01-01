Adresár Spoločností
Silicon Labs
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Silicon Labs Platy

Platový rozsah Silicon Labs sa pohybuje od $50,868 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnom konci do $301,500 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Silicon Labs. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $135K
Hardvérový inžinier
Median $150K

ASIC inžinier

Rozvoj obchodu
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Informatik (IT)
$94.5K
Produktový dizajnér
$89.7K
Produktový manažér
$146K
Projektový manažér
$221K
Predaj
$102K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$165K
Manažér softvérového inžinierstva
$50.9K
Technický manažér programu
$302K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Silicon Labs podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33% nadobúda sa v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda sa v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda sa v 3rd-ROK (33.00% ročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Silicon Labs, — это Technický manažér programu at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $301,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Silicon Labs, составляет $145,725.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Silicon Labs

Súvisiace spoločnosti

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje