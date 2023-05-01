Sight Machine Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Sight Machine sa pohybuje od $137,685 v celkovej kompenzácii ročne pre Architekt riešení na spodnom konci do $205,800 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sight Machine. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Softvérový inžinier
$184K
Manažér softvérového inžinierstva
$206K
Architekt riešení
$138K

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

