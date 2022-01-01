Adresár Spoločností
SiFive
SiFive Platy

Platový rozsah SiFive sa pohybuje od $61,777 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $198,990 pre Elektrotechnický inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SiFive. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Hardvérový inžinier
Median $79K
Softvérový inžinier
Median $61.8K
Elektrotechnický inžinier
$199K

Technický writer
$92.5K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti SiFive podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

The highest paying role reported at SiFive is Elektrotechnický inžinier at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

