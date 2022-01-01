Adresár spoločností
Shopee Platy

Platy Shopee sa pohybujú od $13,594 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný rozvoj na spodnej hranici až po $231,746 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shopee. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

AI inžinier

Produktový manažér
Median $74.9K
Dátový analytik
Median $57K

Obchodný analytik
Median $75.8K
Obchodný rozvoj
Median $13.6K
Dátový vedec
Median $91.2K
Produktový dizajnér
Median $49.1K
Manažér technických programov
Median $74.8K

Manažér technického projektu

Ľudské zdroje
Median $54.8K
Finančný analytik
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Projektový manažér
Median $38.7K
Nábor zamestnancov
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Účtovník
$49.8K
Obchodné operácie
$46.9K
Manažér obchodných operácií
$44.7K
Geologický inžinier
$174K
Grafický dizajnér
$71.2K
Informačný technológ (IT)
$44.2K
Právne
$98K
Predaj
$41.3K
Manažér softvérového inžinierstva
$225K
UX výskumník
$102K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Shopee podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shopee predstavuje Softvérový inžinier at the Senior Expert Software Engineer level s ročnou celkovou odmenou $231,746. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shopee je $70,340.

