ShopBack
ShopBack Platy

Platy ShopBack sa pohybujú od $15,900 v celkovom ročnom odmeňovaní pre UX výskumník na spodnej hranici až po $388,746 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ShopBack. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $54.4K
Produktový manažér
Median $120K
Obchodný analytik
$44.3K

Obchodný rozvoj
$50.7K
Marketing
$49K
Produktový dizajnér
$74.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$389K
UX výskumník
$15.9K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

5%

ROK 1

25%

ROK 2

70%

ROK 3

V spoločnosti ShopBack podliehajú Akciové/kapitálové granty 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 5% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (5.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 70% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (70.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ShopBack predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $388,746. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ShopBack je $52,503.

