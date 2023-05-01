Adresár spoločností
Shop-Ware
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Shop-Ware Platy

Platy Shop-Ware sa pohybujú od $93,253 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $139,300 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shop-Ware. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Dátový vedec
$93.3K
Produktový manažér
$139K
Softvérový inžinier
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shop-Ware predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $139,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shop-Ware je $115,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Shop-Ware

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • SoFi
  • Flipkart
  • PayPal
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje