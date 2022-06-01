Adresár spoločností
SHL
SHL Platy

Platy SHL sa pohybujú od $17,555 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier in India na spodnej hranici až po $248,750 pre Marketing in United States na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SHL. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $17.6K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $60.7K
Marketing
$249K

Produktový manažér
$47.7K
Predaj
$42.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SHL predstavuje Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $248,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SHL je $47,739.

Ďalšie zdroje