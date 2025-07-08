Adresár spoločností
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Platy

Mediánový plat Shipwire, a CEVA Logistics Company je $223,875 pre Manažér softvérového inžinierstva . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shipwire, a CEVA Logistics Company. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Manažér softvérového inžinierstva
$224K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shipwire, a CEVA Logistics Company predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $223,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shipwire, a CEVA Logistics Company je $223,875.

