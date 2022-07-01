Adresár spoločností
Shipwell
Shipwell Platy

Platy Shipwell sa pohybujú od $96,900 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $201,000 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shipwell. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $115K

Backend softvérový inžinier

Úspech zákazníka
$102K
Manažér dátovej vedy
$201K

Produktový dizajnér
$96.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$161K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shipwell predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shipwell je $115,000.

