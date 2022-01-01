Adresár spoločností
Shipt
Shipt Platy

Platy Shipt sa pohybujú od $41,078 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $362,875 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shipt. Posledná aktualizácia: 9/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend softvérový inžinier

Dátový vedec
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produktový manažér
Median $147K

Produktový dizajnér
Median $110K

UX dizajnér

Manažér softvérového inžinierstva
Median $195K
Účtovník
$128K
Obchodný analytik
$76.9K
Zákaznícky servis
$41.1K
Informačný technológ (IT)
Median $88.2K
Manažér produktového dizajnu
$201K
Manažér programov
$167K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $170K
Architekt riešení
$99.1K
Manažér technických programov
$121K
UX výskumník
$162K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shipt predstavuje Dátový vedec at the L5 level s ročnou celkovou odmenou $362,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shipt je $152,898.

