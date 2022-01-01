Adresár spoločností
Shipsy
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Shipsy Platy

Platy Shipsy sa pohybujú od $16,858 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $24,178 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shipsy. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $24.2K
Zákaznícky servis
$16.9K
Produktový manažér
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shipsy predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $24,178. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shipsy je $22,163.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Shipsy

Súvisiace spoločnosti

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje