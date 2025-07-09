Adresár spoločností
Shiprocket
Shiprocket Platy

Platy Shiprocket sa pohybujú od $6,676 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $65,083 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici.

$160K

Softvérový inžinier
Median $21K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $29.9K
Ľudské zdroje
$45.5K

Produktový dizajnér
$6.7K
Manažér softvérového inžinierstva
$65.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shiprocket predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $65,083. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shiprocket je $29,859.

