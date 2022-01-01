Adresár spoločností
Shippo Platy

Platy Shippo sa pohybujú od $94,525 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $326,360 pre Obchodné operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shippo. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $180K

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $220K
Obchodné operácie
$326K

Manažér obchodných operácií
$198K
Právne
$171K
Produktový dizajnér
$196K
Produktový manažér
$196K
Nábor zamestnancov
$94.5K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Shippo podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shippo predstavuje Obchodné operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $326,360. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shippo je $196,015.

