Shinola
Shinola Platy

Mediánový plat Shinola je $49,572 pre Predaj . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shinola. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Predaj
$49.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shinola predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $49,572. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shinola je $49,572.

