Adresár spoločností
Shift5
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Shift5 Platy

Platy Shift5 sa pohybujú od $175,272 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $335,921 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shift5. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Predaj
$336K
Softvérový inžinier
$175K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shift5 predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $335,921. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shift5 je $255,597.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Shift5

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Apple
  • Google
  • Roblox
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shift5/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.