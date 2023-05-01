Adresár spoločností
Shift Paradigm
Shift Paradigm Platy

Mediánový plat Shift Paradigm je $185,070 pre Architekt riešení . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shift Paradigm. Posledná aktualizácia: 11/30/2025

Architekt riešení
$185K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shift Paradigm predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $185,070. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shift Paradigm je $185,070.

