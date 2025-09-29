Adresár spoločností
Servus Credit Union
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Servus Credit Union Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Servus Credit Union dosahuje CA$152K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Servus Credit Union. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Mediánový balík
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Celkom za rok
CA$152K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$20.3K
Roky v spoločnosti
10 Roky
Roky skúseností
13 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Servus Credit Union?

CA$226K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Servus Credit Union in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$207,182. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Servus Credit Union pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$152,242.

