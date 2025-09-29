Adresár spoločností
ServiceTitan
Priemerné Celkové odmeny celkové odmeňovanie in United States v ServiceTitan sa pohybuje od $179K do $244K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ServiceTitan. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemerná celková odmena

$192K - $231K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$179K$192K$231K$244K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti ServiceTitan podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Celkové odmeny by ServiceTitan in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $244,122. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by ServiceTitan vir die Celkové odmeny rol in United States is $178,883.

